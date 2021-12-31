В правила получения АСП и соцпакета внесли изменения

АСП

Так, говорится, что гражданин или семья по результатам консультирования подают заявление на назначение адресной социальной помощи.

При этом заявителю необходимо иметь при себе удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца, постоянно проживающего в РК, удостоверение лица без гражданства, удостоверение беженца, удостоверение кандасов на бумажном носителе либо взамен электронный документ при наличии его в сервисе цифровых документов – для идентификации.

Дополнительно к заявлению от совместно проживающих трудоспособных членов семьи прилагается заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу.

От имени несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, также предоставляется письменное заявление в произвольной форме одного из родителей или его законных представителей о согласии на осуществление трудовой деятельности.

Центр занятости населения на основании полученных сведений из информационных систем государственных органов или организаций и документов, полученных в том числе от заявителя или пакета документов от акима и заключения участковой комиссии в течение одного рабочего дня со дня их получения:

определяет вид оказываемой адресной социальной помощи: безусловной или обусловленной денежной помощи; исчисляет совокупный доход лица (семьи) за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи.

Размер адресной социальной помощи на лицо (семью) рассчитывается уполномоченным органом в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, из расчета на каждого члена семьи.

При необходимости местные исполнительные органы с учетом особенностей региона определяют домашний скот, птицу и земельный участок (земельную долю) как не дающие доход.

Центр занятости населения:

готовит электронный проект решения о назначении (изменении размера выплаты, приостановлении выплаты, прекращении выплаты, отказе в назначении) АСП, а также в случае назначения АСП – о предоставлении (отказе в предоставлении) гарантированного социального пакета, который подписывается ЭЦП специалиста центра, непосредственно осуществлявшего формирование документа, руководителем структурного подразделения центра и руководителем центра.

осуществляет регистрацию электронного проекта решения в электронном журнале регистрации заявлений на назначение АСП;

передает электронный проект документа и пакет документов в уполномоченный орган.

В случае определения обусловленной денежной помощи центр на основании полученных сведений (документов) из информационных систем государственных органов, а также документов заявителя либо акимата в течение одного рабочего дня со дня их получения:

определяет число незанятых трудоспособных членов семьи; осуществляет регистрацию совместно проживающих незанятых трудоспособных лиц в качестве лиц, ищущих работу; передает полученные сведения и документы в районную (городскую) или региональную комиссию по вопросам занятости населения для согласования назначения обусловленной денежной помощи при:

единовременной выплате обусловленной денежной помощи;

оказании активных мер содействия занятости и социальной адаптации, решение о предоставлении которых выходит за рамки компетенции уполномоченного органа.

Решения районной или региональной комиссии оформляются протоколом в течение одного рабочего дня со дня получения заключения участковой комиссии и в течение двух рабочих дней со дня их принятия направляются в центр занятости населения региона.

При этом участие в активных мерах содействия занятости не является обязательным условием для выплаты обусловленной денежной помощи следующим членам малообеспеченной семьи:

инвалидам первой и второй групп;

учащимся, студентам, слушателям, курсантам, магистрантам, интернам, докторантам, аспирантам очной формы обучения;

лицам, имеющим заболевания, по которым может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

одному из родителей, осуществляющему уход за ребенком в возрасте до трех лет, лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидами первой и второй групп, престарелыми старше восьмидесяти лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи;

лицам, имеющим постоянную работу.

Как отмечается, к осуществляющему уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидами первой и второй групп, престарелыми старше восьмидесяти лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи, может быть отнесен только один трудоспособный член семьи.

Гарантированный соцпакет

Гарантированный социальный пакет предоставляется малообеспеченным семьям из числа получателей безусловной или обусловленной денежной помощи, имеющим:

детей в возрасте от одного года до шести лет, а также детей, достигших возраста шести лет, не приступивших к обучению в школах, – на период назначения АСП;

детей в возрасте от шести до 18 лет, а также детей, достигших возраста 18 лет, обучающихся в организациях среднего образования, – в течение соответствующего учебного года.

Вместе с тем в рамках гарантированного соцпакета детям в возрасте от одного года до шести лет, а также детям, достигшим возраста шести лет, не обучающихся в школах, предоставляются:

продуктовые наборы – ежемесячно на период назначения АСП или один раз в последний месяц квартала в объеме не ниже общего количества наборов в месяц, приходящихся на период назначенной АСП; набор товаров бытовой химии – один раз в квартал в период назначения АСП.

При этом вид продуктового набора определяется, исходя из возраста ребенка на момент даты подачи заявления на назначение АСП, набор предоставляется на время ее назначения.

В гарантированный соцпакет для детей в возрасте от шести до 18 лет входит:

комплект школьной формы либо спортивной формы, предоставляемый один раз в год семьям, являющимся получателями АСП по состоянию на 31 августа соответствующего года;

комплект школьно-письменных принадлежностей, предоставляемый один раз в год семьям, являющимся получателями АСП по состоянию на 31 августа соответствующего года;

одноразовое горячее питание по месту обучения в учебные дни в период учебного года;

льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси) в размере не менее 50% от полной стоимости билета.

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