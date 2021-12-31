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Законодательство РК
21:22 31.12.2021

МВД обратилось к водителям с предупреждением

Зима, дорога, МВД, водители Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана предупредили водителей об опасностях, которые их ожидают на зимней дороге, сообщает Zakon.kz.

В силу климатических изменений, увеличения транспортного потока, ухудшения видимости, обзорности изнутри машины, недостатка солнечного света опасность на дорогах существенно возрастает. МВД напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать дистанцию, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

Необходимо учитывать погодные условия, информацию и специальные сообщения об ухудшении погодных условий и закрытии дорог.

С начала зимнего периода резко возросло количество ДТП по причине погодных условий. За истекшие сутки в стране зарегистрировано 24 ДТП, в которых два человека погибли и 29 пострадали. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
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