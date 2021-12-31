МВД обратилось к водителям с предупреждением

В силу климатических изменений, увеличения транспортного потока, ухудшения видимости, обзорности изнутри машины, недостатка солнечного света опасность на дорогах существенно возрастает. МВД напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать дистанцию, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

Необходимо учитывать погодные условия, информацию и специальные сообщения об ухудшении погодных условий и закрытии дорог.