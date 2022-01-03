11:25 03.01.2022
Вице-спикер Госдумы призвал перенести мемориальное кладбище с Красной площади
Фото: pixabay
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, разговор идет о могилах Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР у Кремлевской стены, а также о теле Владимира Ленина, находящемся в мавзолее.
Все это возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов
Он добавил, что фракция ЛДПР вносила несколько законопроектов на данную тему.
Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, хотя бы просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов