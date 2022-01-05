Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане — МИД РФ
Как сообщили РИА Новости в российском министерстве, Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, информации о пострадавших россиянах нет.
Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет.МИД РФ
Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.
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Утром этого же дня Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.
Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.
Также режим ЧП введен в Алматинской области.