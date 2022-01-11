В МИИР рассказали, сколько международных авиарейсов запланировано на 11 января

11 января из/в Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов в/из Москвы, Минска, Дубая, Варшавы, Франкфурта, Ташкента, Пхукета, Новосибирска, Коломбо, Анталии, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются. Из/в Актау, Шымкент, Туркестан планируется выполнение восьми международных рейсов в Гоа, Стамбул, Махачкалу, Грозный, из Алматы и Актобе отменено выполнение 20 рейсов в/из Стамбула, Дубая, Мале, Ташкента, Москвы, Самарканда, Коломбо, Шарджи, Баку, Нукуса.

Итого по РК планируется выполнение 35 рейсов и отменено 20 рейсов. Пресс-служба МИИР РК

Международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines.