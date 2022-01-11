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Законодательство РК
09:51 11.01.2022

В МИИР рассказали, сколько международных авиарейсов запланировано на 11 января

рк, авиарейсы, международные, миир Фото: Zakon.kz
О количестве международных рейсов, запланированных на 11 января, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Zakon.kz.

11 января из/в Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов в/из Москвы, Минска, Дубая, Варшавы, Франкфурта, Ташкента, Пхукета, Новосибирска, Коломбо, Анталии, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются.

Из/в Актау, Шымкент, Туркестан планируется выполнение восьми международных рейсов в Гоа, Стамбул, Махачкалу, Грозный, из Алматы и Актобе отменено выполнение 20 рейсов в/из Стамбула, Дубая, Мале, Ташкента, Москвы, Самарканда, Коломбо, Шарджи, Баку, Нукуса.

Итого по РК планируется выполнение 35 рейсов и отменено 20 рейсов.Пресс-служба МИИР РК

Международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines.

Динара Халдарова
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