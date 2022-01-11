Пострадавшие предприниматели могут оформить форс-мажор

По информации Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», уже фиксируются случаи нанесенного ущерба: имеются факты нападения на банки, кафе и рестораны, магазины. Режим ЧП введен с 5 января 2022 года до 00:00 часов 19 января.

Получить документ о форс-мажоре можно, обратившись во Внешнеторговую палату НПП.

В случае нарушения договорных обязательств, ввиду введенного чрезвычайного положения, предприниматели могут получить свидетельство о наступлении обстоятельств непреодолимой силы на безвозмездной основе.

Чтобы получить свидетельство, необходимо предоставить пакет документов в электронном виде на почту Внешнеторговой палаты либо НПП.

Срок рассмотрения и выдачи свидетельства – 15 рабочих дней после предоставления полного пакета документов.

Что входит в пакет документов:

письменное заявление с приложением, для юридических лиц – справки о государственной регистрации/перерегистрации, для индивидуальных предпринимателей – уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности; сканированная копия контракта, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений к контракту.

В случае необходимости для выдачи заключения по обстоятельствам непреодолимой силы в ВТП могут запросить дополнительные документы.

Вместе с тем в НПП отметили, что форс-мажор не освобождает компанию от исполнения всех обязательств по договору и не аннулирует договор с партнером.

Свидетельство может освободить только от ответственности за неисполнение обязательств – то есть, с компании нельзя будет взыскать убытки, неустойки, пени, штрафы. Когда ограничительные меры для бизнеса сняты, компания должна исполнить свои обязательства либо в срок, указанный в договоре, либо в другой срок.

Форс-мажор – это обстоятельства непреодолимой силы, из-за которых исполнить договор невозможно. К форс-мажорам относятся стихийные бедствия, эпидемии, закрытие границ, забастовки и диверсии, войны и теракты, законодательные акты властей. Также форс-мажором можно признать случаи, если:

происходит нетипичная ситуация, которую невозможно предусмотреть;

последствия напрямую связаны с исполнением договора;

действия сторон не помогли бы избежать его последствий.

В Казахстане свидетельства о форс-мажоре выдает Внешнеторговая палата (ВТП) с 2014 года.