Пострадавшие предприниматели могут оформить форс-мажор
По информации Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», уже фиксируются случаи нанесенного ущерба: имеются факты нападения на банки, кафе и рестораны, магазины. Режим ЧП введен с 5 января 2022 года до 00:00 часов 19 января.
Получить документ о форс-мажоре можно, обратившись во Внешнеторговую палату НПП.
В случае нарушения договорных обязательств, ввиду введенного чрезвычайного положения, предприниматели могут получить свидетельство о наступлении обстоятельств непреодолимой силы на безвозмездной основе.
Чтобы получить свидетельство, необходимо предоставить пакет документов в электронном виде на почту Внешнеторговой палаты либо НПП.
Срок рассмотрения и выдачи свидетельства – 15 рабочих дней после предоставления полного пакета документов.
Что входит в пакет документов:
письменное заявление с приложением, для юридических лиц – справки о государственной регистрации/перерегистрации, для индивидуальных предпринимателей – уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности;
сканированная копия контракта, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений к контракту.
В случае необходимости для выдачи заключения по обстоятельствам непреодолимой силы в ВТП могут запросить дополнительные документы.
Вместе с тем в НПП отметили, что форс-мажор не освобождает компанию от исполнения всех обязательств по договору и не аннулирует договор с партнером.
Свидетельство может освободить только от ответственности за неисполнение обязательств – то есть, с компании нельзя будет взыскать убытки, неустойки, пени, штрафы. Когда ограничительные меры для бизнеса сняты, компания должна исполнить свои обязательства либо в срок, указанный в договоре, либо в другой срок.
Форс-мажор – это обстоятельства непреодолимой силы, из-за которых исполнить договор невозможно. К форс-мажорам относятся стихийные бедствия, эпидемии, закрытие границ, забастовки и диверсии, войны и теракты, законодательные акты властей. Также форс-мажором можно признать случаи, если:
происходит нетипичная ситуация, которую невозможно предусмотреть;
последствия напрямую связаны с исполнением договора;
действия сторон не помогли бы избежать его последствий.
В Казахстане свидетельства о форс-мажоре выдает Внешнеторговая палата (ВТП) с 2014 года.