Деловая активность улучшилась в пяти регионах Казахстана в декабре

Деловая активность улучшилась во всех секторах: индекс сложился выше отметки 50 по всем секторам. В строительстве и секторе услуг индекс перешел из отрицательной области в положительную, составив, соответственно, 51,3 и 50,4. Нацбанк

Как отмечается, улучшение индикатора произошло в основном за счет увеличения новых заказов в данных секторах.

В промышленности значение индекса практически не изменилось, составив 50,7.

Если смотреть по регионам, то улучшение деловой активности отмечено в пяти регионах Казахстана: Западно-Казахстанской (55,2), Карагандинской (53,3), Восточно-Казахстанской (53,0), Атырауской (50,9) областях и в Нур-Султане (50,7).

Ухудшение деловой активности отмечено в 11 регионах Казахстана: в Кызылординской области (46,5), г. Шымкент (46,6), Жамбылской (46,6), Алматинской (46,8), Акмолинской (47,4) областях, в Алматы (47,4), Туркестанской (48,5), Костанайской (49,3), Мангистауской (49,4), Павлодарской (49,5) и Северо - Казахстанской (49,9) областях.

В Актюбинской области, по оценкам предприятий, деловая активность осталась неизменной (50,0).