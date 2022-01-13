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00:38 13.01.2022

Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября

Цена марки Brent Фото: pixabay
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 10 ноября прошлого года подорожал на $85 за баррель, сообщает Zakon.kz.

Это следует из данных Лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

По состоянию на 22:53 по времени Нур-Султана цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,43%, до 84,94 доллара за баррель, а минутами ранее показатель впервые с 10 ноября превышал 85 долларов. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,95%, до 82,8 доллара.

В последний раз стоимость Brent превышала $85 за баррель 10 ноября 2021 года.

По отзывам аналитиков, нефть дорожает на фоне ожиданий, что «омикрон-штамм» может быть не таким опасным, как предполагалось. Это снизило опасения участников рынка относительно перспектив падения спроса на топливо в мире.

Константин Вноровский
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