В Шымкенте введут дифференцированный рабочий график

В частности, запрещено проведение и участие в массовых мероприятиях, в том числе на открытом воздухе (свадьбы, юбилеи, банкеты), за исключением поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, в количестве до 30 человек.

Также запрещена работа конференций, выставок, форумов, марафонов, религиозных объектов, ночных клубов, театров, филармоний, цирка, караоке.

ТРЦ, ТД, торговые сети, бани, сауны, бассейны, спорткомплексы работают в штатном режиме при условии наличия «зеленого» статуса сотрудников и посетителей.

Кроме того, предписано ввести дифференцированный рабочий график для разгрузки общественного транспорта.

Постановление вступает в силу с 15 января 2022 года.