16:03 14.01.2022
В Шымкенте введут дифференцированный рабочий график
Фото: акимат Шымкента
Главный государственный санитарный врач Шымкента 14 января 2022 года подписал постановление, которым внес изменения в документ от 4 января, сообщает Zakon.kz.
В частности, запрещено проведение и участие в массовых мероприятиях, в том числе на открытом воздухе (свадьбы, юбилеи, банкеты), за исключением поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, в количестве до 30 человек.
Также запрещена работа конференций, выставок, форумов, марафонов, религиозных объектов, ночных клубов, театров, филармоний, цирка, караоке.
ТРЦ, ТД, торговые сети, бани, сауны, бассейны, спорткомплексы работают в штатном режиме при условии наличия «зеленого» статуса сотрудников и посетителей.
Кроме того, предписано ввести дифференцированный рабочий график для разгрузки общественного транспорта.
Постановление вступает в силу с 15 января 2022 года.