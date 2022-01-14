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Законодательство РК
16:03 14.01.2022

В Шымкенте введут дифференцированный рабочий график

постановление санврача Фото: акимат Шымкента
Главный государственный санитарный врач Шымкента 14 января 2022 года подписал постановление, которым внес изменения в документ от 4 января, сообщает Zakon.kz.

В частности, запрещено проведение и участие в массовых мероприятиях, в том числе на открытом воздухе (свадьбы, юбилеи, банкеты), за исключением поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, в количестве до 30 человек.

Также запрещена работа конференций, выставок, форумов, марафонов, религиозных объектов, ночных клубов, театров, филармоний, цирка, караоке.

ТРЦ, ТД, торговые сети, бани, сауны, бассейны, спорткомплексы работают в штатном режиме при условии наличия «зеленого» статуса сотрудников и посетителей.

Кроме того, предписано ввести дифференцированный рабочий график для разгрузки общественного транспорта.

Постановление вступает в силу с 15 января 2022 года.

Лариса Черненко
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