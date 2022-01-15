С 15 января Узбекистан закрыл наземную границу с Казахстаном

Это связано с распространением «омикрон-штамма», передает пресс-служба МИД РУ.

Исключение сделано для граждан, прибывающих в страну посредством авиационного сообщения.

Также въезд разрешен:

сотрудникам межправительственной фельдъегерской связи;

водителям, осуществляющим международную перевозку грузов;

лицам, следующим в составе официальных (правительственных) делегаций;

сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;

обслуживающему персоналу объектов Республики Узбекистан, расположенных на территории Республики Казахстан, а также объектов Республики Казахстан, расположенных на территории Республики Узбекистан;

гражданам Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющим свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;