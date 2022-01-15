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Законодательство РК
18:57 15.01.2022

С 15 января Узбекистан закрыл наземную границу с Казахстаном

Узбекистан закрыл границу с Казахстаном Фото: Пограничная служба КНБ РК
С 15 января 2022 года временно приостанавливается пересечение государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран, сообщает Zakon.kz.

Это связано с распространением «омикрон-штамма», передает пресс-служба МИД РУ.

Исключение сделано для граждан, прибывающих в страну посредством авиационного сообщения.

Также въезд разрешен:

  • сотрудникам межправительственной фельдъегерской связи;

  • водителям, осуществляющим международную перевозку грузов;

  • лицам, следующим в составе официальных (правительственных) делегаций;

  • сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;

  • обслуживающему персоналу объектов Республики Узбекистан, расположенных на территории Республики Казахстан, а также объектов Республики Казахстан, расположенных на территории Республики Узбекистан;

  • гражданам Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющим свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;

  • гражданам Республики Казахстан, постоянно проживающим в Республике Узбекистан, а также гражданам Республики Узбекистан, постоянно проживающим в Республике Казахстан.

Полный список исключений доступен здесь.

Константин Вноровский
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