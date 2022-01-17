Алматинцы пожаловались на запах газа — названа предварительная причина

По сообщению экстренной оперативной службы, на линию «112» от жителей Алмалинского, Ауэзовского и Бостандыкского районов города Алматы поступают жалобы о наличии запаха газа в домах и квартирах, предварительной причиной которого является одоризация газа. В настоящее время для отработки всех сообщений задействованы семь аварийных бригад службы газа. УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»

По данным ведомства на 16 января, в связи с аномальным повышением температуры до +15°C произошло увеличение плотности газа, повлекшее за собой уменьшение его расхода, вместе с тем одоризация осталась в зимнем режиме.

После первых заявок было принято решение о снижении выходного давления, а также о снижении нормы одоризации. При этом по всем заявкам утечек, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено. УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»

В ведомстве отметили, что одорант является физиологически безвредным.

В настоящее время регулировка будет осуществляться в ручном режиме. УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»