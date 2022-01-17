Михаил Кукушкин покидает Чемпионат Австралии – 2022

34-летний казахстанец на старте турнира в одиночном разряде уступил американцу Томми Полу. Соперник Кукушкина для победы затратил 1 час и 40 минут – 6:3, 6:4, 6:2. После проигрыша Михаила в мужской сетке одиночных соревнований остались Тимофей Скатов и Александр Бублик. Первая игра у Скатова намечена на 18 января. Его оппонентом станет Норберт Гомбош из Словакии.

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18 января на Чемпионате Австралии пройдет казахстанское дерби, Елена Рыбакина встретится с Зариной Диас.