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Законодательство РК
14:53 18.01.2022

В Казахстане изменили квалификационные требования к ЧСИ

требования к ЧСИ Фото: zhso.kz
Министр юстиции приказом от 31 декабря 2021 года внес изменения в квалификационные требования деятельности частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Теперь, чтобы работать ЧСИ требуется:

  1. иметь гражданство РК;

  2. высшее образование по специальности «Право»;

  3. соответствие одному из требований:

  • успешная сдача аттестации на занятие деятельностью ЧСИ;

  • сдача квалификационного экзамена в квалификационной комиссии при Высшем судебном совете, успешное прохождение стажировки в суде и наличие положительного отзыва пленарного заседания областного или приравненного к нему суда;

  • пребывать в должности судьи, либо прекратить полномочия судьи по уважительным основаниям;

  • наличие стажа работы в должности прокурора или следователя не менее пяти лет;

  • наличие стажа работы в государственных органах в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов не менее двух лет.

Приказ вводится в действие с 19 марта 2022 года.

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