В Казахстане изменили квалификационные требования к ЧСИ

Теперь, чтобы работать ЧСИ требуется:

успешная сдача аттестации на занятие деятельностью ЧСИ;

сдача квалификационного экзамена в квалификационной комиссии при Высшем судебном совете, успешное прохождение стажировки в суде и наличие положительного отзыва пленарного заседания областного или приравненного к нему суда;

пребывать в должности судьи, либо прекратить полномочия судьи по уважительным основаниям;

наличие стажа работы в должности прокурора или следователя не менее пяти лет;