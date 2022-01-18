14:53 18.01.2022
В Казахстане изменили квалификационные требования к ЧСИ
Фото: zhso.kz
Министр юстиции приказом от 31 декабря 2021 года внес изменения в квалификационные требования деятельности частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.
Теперь, чтобы работать ЧСИ требуется:
иметь гражданство РК;
высшее образование по специальности «Право»;
соответствие одному из требований:
успешная сдача аттестации на занятие деятельностью ЧСИ;
сдача квалификационного экзамена в квалификационной комиссии при Высшем судебном совете, успешное прохождение стажировки в суде и наличие положительного отзыва пленарного заседания областного или приравненного к нему суда;
пребывать в должности судьи, либо прекратить полномочия судьи по уважительным основаниям;
наличие стажа работы в должности прокурора или следователя не менее пяти лет;
наличие стажа работы в государственных органах в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов не менее двух лет.
Приказ вводится в действие с 19 марта 2022 года.