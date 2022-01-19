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11:11 19.01.2022

В ЕАЭС появится общий электроэнергетический рынок

Евразийский экономический союз Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка, передает корреспондент Zakon.kz.
Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза планируется сформировать путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков

Учитывая особенности национальных рынков, сторонами достигнута договоренность при формировании общего рынка Союза сохранить существующие национальные электроэнергетические рынки, в том числе рынки мощности.

Среди основных принципов договора:

  • сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов;

  • соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии;

  • приоритетное использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции;

  • обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики;

  • поэтапное формирование и развитие общего электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем государств-членов;

  • осуществление торговли электрической энергией между субъектами государств-членов с учетом энергетической безопасности государств-членов.

По словам главы Минэнерго, общий рынок Союза откроет возможности хозяйствующим субъектам государств-членов торговать электроэнергией между собой в рамках заключенных договоров.

Эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией. Также предполагается, что повысится конкуренция среди энергопроизводящих организаций.Болат Акчулаков

На сегодняшний день протокол ратифицирован всеми странами Союза.

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