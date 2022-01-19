12:51 19.01.2022
Димаш Кудайберген вернулся в Instagram
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые за долгое время опубликовал пост в соцсети, передает Zakon.kz.
Обращаясь к своим фанатам, казахстанский певец сообщил, что его страница в Instagram была заблокирована.
Как вы знаете, мой Instagram был заблокирован. Спасибо вам всем, кто переживал. Я очень по вам соскучился. Я благодарю всех Dears за невероятную поддержку!Димаш Кудайберген
Также он анонсировал свой первый большой концерт после пандемии, который состоится 25 марта в Дубае.
Я вас всех жду! До встречи!Димаш Кудайберген