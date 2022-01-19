Димаш Кудайберген вернулся в Instagram

Обращаясь к своим фанатам, казахстанский певец сообщил, что его страница в Instagram была заблокирована.

Как вы знаете, мой Instagram был заблокирован. Спасибо вам всем, кто переживал. Я очень по вам соскучился. Я благодарю всех Dears за невероятную поддержку! Димаш Кудайберген

Также он анонсировал свой первый большой концерт после пандемии, который состоится 25 марта в Дубае.