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12:51 19.01.2022

Димаш Кудайберген вернулся в Instagram

Димаш Кудайберген, соцсети, возвращение, концерт, анонс Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые за долгое время опубликовал пост в соцсети, передает Zakon.kz.

Обращаясь к своим фанатам, казахстанский певец сообщил, что его страница в Instagram была заблокирована.

Как вы знаете, мой Instagram был заблокирован. Спасибо вам всем, кто переживал. Я очень по вам соскучился. Я благодарю всех Dears за невероятную поддержку!Димаш Кудайберген

Также он анонсировал свой первый большой концерт после пандемии, который состоится 25 марта в Дубае.

Я вас всех жду! До встречи!Димаш Кудайберген
Динара Халдарова
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