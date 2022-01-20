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16:28 20.01.2022

Александр Лукашенко повторно переболел коронавирусом

повторно перенес болезнь Фото: president.gov.by
Белорусский президент рассказал, что вновь переболел COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации «Белта», об этом он рассказал во время рабочей встречи.

По его словам, «омикрон-штамм» – совершенно другой вирус.

Подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим «Омикроном» – переболел.Александр Лукашенко

Президент уточнил, что перенес болезнь «на ногах».

Он пневмонии не дает. Я, например, «на ногах» его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали.Александр Лукашенко

Он добавил, что необходимо быть внимательными и беречь себя.

Но особо переживать не надо. Надо просто жить, – заключил президент Беларуси.

В конце июля 2020 года Лукашенко уже заявлял, что бессимптомно переболел коронавирусом.

Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус, – сказал он.
Анастасия Московчук
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