На 455 млн взыскано штрафов за нарушение фитосанитарных требований за год

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля при импорте подкарантинной продукции из других стран выявлено 3250 случаев отсутствия фитосанитарного сертификата, 189 фактов обнаружения карантинных объектов, 577 случаев непредъявления подкарантинной продукции на вторичный досмотр в пункте назначения, 218 несоответствий фитосанитарного сертификата, 113 случаев отсутствия маркировки, пять фактов нарушения запрета на ручную кладь, 28 случаев переадресовки подкарантинной продукции в пути следования, 72 факта нарушений фитосанитарных требований и три случая ввоза запрещенной продукции. Пресс-служба Минсельхоза

Как отмечается, всего в страны-импортеры возвращено 21,3 тыс. тонн, 1104 куб. м и 44 827 штук подкарантинной продукции. Принято 862 меры по осуществлению возврата, уничтожения и переработки подкарантинной продукции.

Подкарантинная продукция ввозилась из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Турецкой Республики, Туркменистана, Азербайджана, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Вьетнама, Германии, Нидерландов, Франции, Польши и других стран.

Как сообщается, вместе с фитосанитарным контролем проводится системная работа по защите растений от вредителей. Одной из самых сильных угроз для сельского хозяйства Казахстана является саранча, которая подвергает опасности обеспечение продовольственной безопасности страны.

У саранчи есть высокая способность к воспроизведению, формированию больших групп, миграциям на относительно большие расстояния (они могут летать до 100 км в день) и к расселению и размножению в различных средах обитания.

Министерством сельского хозяйства в 2021 году прогнозировалось распространение стадных саранчовых вредителей на площади 640,85 тыс. га.

Для защиты растений выделено 2 млрд тенге, что позволило обеспечить необходимое количество пестицидов и оплату услуг по химической обработке на всю прогнозируемую площадь. Кроме того, создан необходимый запас пестицидов на площадь в 223,8 тыс. га.

Для выявления очагов стадных саранчовых вредителей обследовано 38,4 млн га, с привлечением 524 единиц автотранспорта и 1230 обследователей с использованием GPS-навигаторов и трекеров, планшетов.

Услуги по химической обработке против особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур проведены в оптимальные сроки, с высокой биологической эффективностью в 80–92%.

Поврежденности посевов саранчовыми вредителями, а также их миграции на сопредельные территории в 2021 году не отмечено.