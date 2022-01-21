Грузовик со взрывчаткой попал в ДТП в Гане – погибло более 20 человек

В результате погибли более 20 человек, передает Akasanomagh.

Один из местных жителей заснял последствия взрыва на видео, которое опубликовал в соцсети.

First emerging footage from the gas explosion scene near Bogoso.



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Предварительное расследование установило, что автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ, который направлялся из Тарквы в рудники Чирано, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел взрыв. Большинство пострадавших было спасено и находится в различных больницах и клиниках муниципалитета Богосо. Заявление местной полиции

Сейчас в Гане идет работа по разбору завалов.