Референдум по конституции в Беларуси назначен на 27 февраля

Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Приказ опубликован на сайте главы государства.

Формулировка вынесенного на референдум вопроса будет звучать так: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Принятое на референдуме решение вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации итогов.

Выносимые на референдум изменения и дополнения прилагаются к указу.

Также закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом.

Ранее был обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения. Координация работ по сбору и обобщению откликов по проекту проводится Национальным центром правовой информации.

Об изменении Конституции Беларуси Александр Лукашенко впервые заявил, выступая с Посланием белорусскому народу за несколько дней до президентских выборов 2020 года.