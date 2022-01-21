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Законодательство РК
01:51 21.01.2022

Референдум по конституции в Беларуси назначен на 27 февраля

Референдум 27 февраля Фото: president.gov.by
Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Приказ опубликован на сайте главы государства.

Формулировка вынесенного на референдум вопроса будет звучать так: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Принятое на референдуме решение вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации итогов.

Выносимые на референдум изменения и дополнения прилагаются к указу.

Также закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом.

Ранее был обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения. Координация работ по сбору и обобщению откликов по проекту проводится Национальным центром правовой информации.

Об изменении Конституции Беларуси Александр Лукашенко впервые заявил, выступая с Посланием белорусскому народу за несколько дней до президентских выборов 2020 года.

Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного закона. Возврат к Конституции 1994 года — полный абсурд. Надо двигаться вперед. Президент Беларуси Александр Лукашенко
Константин Вноровский
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