Референдум по конституции в Беларуси назначен на 27 февраля
Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Приказ опубликован на сайте главы государства.
Формулировка вынесенного на референдум вопроса будет звучать так: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Принятое на референдуме решение вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации итогов.
Выносимые на референдум изменения и дополнения прилагаются к указу.
Также закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом.
Ранее был обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения. Координация работ по сбору и обобщению откликов по проекту проводится Национальным центром правовой информации.
Об изменении Конституции Беларуси Александр Лукашенко впервые заявил, выступая с Посланием белорусскому народу за несколько дней до президентских выборов 2020 года.
Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного закона. Возврат к Конституции 1994 года — полный абсурд. Надо двигаться вперед. Президент Беларуси Александр Лукашенко