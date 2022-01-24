Врач назвал бесполезным прием популярного средства от кашля

По мнению педиатра, этот симптом чаще всего возникает при острых респираторных заболеваниях и через неделю, максимум 10 дней проходит сам.

Об этом он поделился в своем Instagram.

При этом врач отмечает, что многие начинают прием сока черной редьки с медом как только появляется кашель, кашель проходит в течение положенных 7-10 дней, но люди связывают свое излечение именно с этим средством.

Таких рецептов я могу напридумывать 150 штук, – добавил доктор.

По мнению педиатра, люди должны понимать, что кашель – это не болезнь.

Мы сначала должны услышать название болезни. Нет такой болезни, как насморк, кашель, головная боль. Это только симптомы. Не существует такой болезни, современные протоколы лечения которой рассматривают редьку с медом в качестве эффективного средства. Евгений Комаровский

Врач подсказал, что кашель быстрее проходит от обильного питья и чистого прохладного воздуха в комнате, влажностью от 40 до 60%. Ну а если больной чувствует себя плохо, лучше дать ему жаропонижающее средство, напоить компотом и «оставить в покое», отметил он.