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Законодательство РК
16:52 24.01.2022

Холодильники, мультиварку, кресло и насос украли из акимата Алматинской области

кража из акимата Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении кражи техники из здания акимата Алматинской области в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, задержаны трое жителей Талдыкоргана.

В период с 5 по 7 января подозреваемые совершили кражу бытовой техники. Ими украдено два холодильника, два кондиционера, мультиварка, офисное кресло, водяной насос и т.д.Начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов

В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемых начато досудебное производство по статье 188 части 3 УК РК.

кража из акимата

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Указанные лица дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.Руслан Найзабасов
Анастасия Московчук
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