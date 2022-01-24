Холодильники, мультиварку, кресло и насос украли из акимата Алматинской области

По данным областной полиции, задержаны трое жителей Талдыкоргана.

В период с 5 по 7 января подозреваемые совершили кражу бытовой техники. Ими украдено два холодильника, два кондиционера, мультиварка, офисное кресло, водяной насос и т.д. Начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов

В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемых начато досудебное производство по статье 188 части 3 УК РК.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области