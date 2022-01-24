16:52 24.01.2022
Холодильники, мультиварку, кресло и насос украли из акимата Алматинской области
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении кражи техники из здания акимата Алматинской области в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.
По данным областной полиции, задержаны трое жителей Талдыкоргана.
В период с 5 по 7 января подозреваемые совершили кражу бытовой техники. Ими украдено два холодильника, два кондиционера, мультиварка, офисное кресло, водяной насос и т.д.Начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов
В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемых начато досудебное производство по статье 188 части 3 УК РК.
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Указанные лица дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.Руслан Найзабасов