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Законодательство РК
22:57 24.01.2022

Золото на 300 млн – в Кызылорде обокрали ломбард

Ломбард, ограбление, золото, Кызылорда Фото: Пресс-служба МВД РК
Золотых изделий на 300 млн тенге похитили злоумышленники из ломбарда в Кызылорде, сообщает Zakon.kz.

Преступление произошло во время массовых беспорядков в городе.

По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело согласно п. 3 ч. 4 ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража, совершенная в особо крупном размере».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое жителей Кызылорды. В настоящее время ведутся следственные действия. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
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