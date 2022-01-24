Золото на 300 млн – в Кызылорде обокрали ломбард

Преступление произошло во время массовых беспорядков в городе.

По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело согласно п. 3 ч. 4 ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража, совершенная в особо крупном размере».