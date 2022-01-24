22:57 24.01.2022
Золото на 300 млн – в Кызылорде обокрали ломбард
Фото: Пресс-служба МВД РК
Золотых изделий на 300 млн тенге похитили злоумышленники из ломбарда в Кызылорде, сообщает Zakon.kz.
Преступление произошло во время массовых беспорядков в городе.
По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело согласно п. 3 ч. 4 ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража, совершенная в особо крупном размере».
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое жителей Кызылорды. В настоящее время ведутся следственные действия. Пресс-служба МВД РК