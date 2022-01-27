Йеллоустон и компания: самые опасные вулканы Земли

Извержение вулканов – зрелище довольно красивое и ужасающее одновременно. След чудовищных извержений остался в истории в виде наглядных примеров (Помпеи, извержение Лаки в Исландии). К счастью, люди научились просчитывать опасность пробуждения «спящих» вулканов и заранее предугадывать извержения. Однако это не мешает раскаленным потокам магмы исторгаться без предупреждения, неся погибель близлежащим городам и селам. Zakon.kz собрал информацию о пяти опасных «спящих» вулканах.

Йеллоустон (США). Бытует молва, что одной из причин апокалипсиса станет извержение вулкана Йеллоустон, который является самым крупным супервулканом в мире. За последние 2 миллиона лет было несколько мощных извержений, поэтому Йеллоустон считается «спящим». Кальдера этого вулкана размером 55 на 73 километра занимает треть территории одноименного национального парка.

Фудзияма (Япония). Этот «спящий» вулкан высотой в 3776 километров и с кратером диаметром в 500 метров, начиная с 781 года 12 раз проявлял свою активность. Согласно древним преданиям, гора Фудзияма – обиталище даосских бессмертных, а поднимающийся дым исходит от зажженного эликсира бессмертия. По японским поверьям, тот, кто доберется до вершины, обретет бессмертие.

Флегрейские поля (Италия). Территория с повышенной вулканической активностью недалеко от Неаполя. Здесь расположено семейство из 23 потухших вулканов. Около 40 тысяч лет назад на Флегрейских полях синхронно с вулканом Казбек произошло извержение, которое стало причиной «вулканической зимы». Ученые установили, что этот район вошел в подготовительную стадию извержения, но эта подготовка может растянуться на сотни лет.

Подводная кальдера Кикай (Япония). Кальдера Кикай является кратером супервулкана Акахоя. Купол кальдеры высотой в 600 метров венчает кратер размером 19 на 24 километра. Последний взрыв и извержение вулкана уничтожил древнюю японскую цивилизацию Джомона. «Спящий» супервулкан представляет серьезную угрозу жителям острова и прилегающей территории Японии. В случае его извержения могут погибнуть около 120 миллионов человек и будет покрыта 20-сантиметровым слоем пепла вся Япония. Цунами достигнут берегов Северной Америки, Австралии и Северной Африки.