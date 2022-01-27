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01:11 27.01.2022

Йеллоустон и компания: самые опасные вулканы Земли

извержение вулкана pixabay
«Спящие» супервулканы могут стать причиной уничтожения всего живого на планете Земля, сообщает Zakon.kz.

Извержение вулканов – зрелище довольно красивое и ужасающее одновременно. След чудовищных извержений остался в истории в виде наглядных примеров (Помпеи, извержение Лаки в Исландии). К счастью, люди научились просчитывать опасность пробуждения «спящих» вулканов и заранее предугадывать извержения. Однако это не мешает раскаленным потокам магмы исторгаться без предупреждения, неся погибель близлежащим городам и селам. Zakon.kz собрал информацию о пяти опасных «спящих» вулканах.

  1. Йеллоустон (США). Бытует молва, что одной из причин апокалипсиса станет извержение вулкана Йеллоустон, который является самым крупным супервулканом в мире. За последние 2 миллиона лет было несколько мощных извержений, поэтому Йеллоустон считается «спящим». Кальдера этого вулкана размером 55 на 73 километра занимает треть территории одноименного национального парка. 

  2. Фудзияма (Япония). Этот «спящий» вулкан высотой в 3776 километров и с кратером диаметром в 500 метров, начиная с 781 года 12 раз проявлял свою активность. Согласно древним преданиям, гора Фудзияма – обиталище даосских бессмертных, а поднимающийся дым исходит от зажженного эликсира бессмертия. По японским поверьям, тот, кто доберется до вершины, обретет бессмертие.

  3. Флегрейские поля (Италия). Территория с повышенной вулканической активностью недалеко от Неаполя. Здесь расположено семейство из 23 потухших вулканов. Около 40 тысяч лет назад на Флегрейских полях синхронно с вулканом Казбек произошло извержение, которое стало причиной «вулканической зимы». Ученые установили, что этот район вошел в подготовительную стадию извержения, но эта подготовка может растянуться на сотни лет.

  4. Подводная кальдера Кикай (Япония). Кальдера Кикай является кратером супервулкана Акахоя. Купол кальдеры высотой в 600 метров венчает кратер размером 19 на 24 километра. Последний взрыв и извержение вулкана уничтожил древнюю японскую цивилизацию Джомона. «Спящий» супервулкан представляет серьезную угрозу жителям острова и прилегающей территории Японии. В случае его извержения могут погибнуть около 120 миллионов человек и будет покрыта 20-сантиметровым слоем пепла вся Япония. Цунами достигнут берегов Северной Америки, Австралии и Северной Африки.

  5. Худ (США). Высота вершины составляет 3426 м. Это самый высокий горный пик в Орегоне и четвертый по величине в Каскадных горах. В течение полумиллиона лет он постоянно извергался, а в последние полторы тысячи лет особенно активизировался. С 1700 года вулкан молчит, но вероятность его извержения в ближайшие 30 лет оценена в пределах 3–7%. 

Наргиз Рахимжан
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