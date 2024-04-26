Врачи Астаны высадили деревья в поддержку детей с лейкемией

Хирурги, педиатры и онкологи Национального научного центра материнства и детства посадили саженцы сосны на территории больницы. Так столичные врачи в очередной раз обратили внимание на борьбу с лейкемией среди детей.

"Кроме того, что мы проводим свое лечение, естественно, для наших детей немаловажно, когда им уделяют внимание. В будущем саженцы вырастут большими деревьями и будут защищать наших деток от солнца, под которым дети будут дышать свежим воздухом и отдыхать", – рассказала Забира Кыздарбекова, заведующая отделом онкологии ННЦМД UMC.





Возрастные сосны украсили аллею, где обычно отдыхают юные пациенты клиники и их родители.

"Сейчас у нас идет третья неделя масштабной экоакции. Эта неделя посвящена озеленению. В основном стараемся облагораживать, озеленять социальные объекты. Мы решили поддержать детей, болеющих лейкемией, их родителей и врачей. Надеемся, что эти деревья будут свидетелями их победы над недугом", – говорит Алия Абсеметова, заместитель акима района "Нура" города Астаны.

В столице стартовала неделя "Жасыл аймақ" экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.





Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.