Карантин смягчают в Нидерландах, несмотря на рост заражений COVID-19

В Нидерландах частично ослабляют жесткие ограничения, введенные в конце 2021 года. В Королевстве снова откроются рестораны, бары, театры, музеи и кино. Власти отреагировали на существенную напряженность, которую вызвал карантин в сфере культуры и ресторанного бизнеса, сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал смягчение ограничительных мер важным шагом. Тем не менее в последние дни в стране ежедневно выявляют по 50-60 тысяч заражений.

19 декабря правительство Нидерландов ввело всеобщий локдаун. Были закрыты все магазины, за исключением продающих товары первой необходимости, а также рестораны, бары, кино, музеи и театры.

Магазинам, фитнес-студиям и парикмахерским снова разрешили открыться 15 января, однако бары, рестораны, кафе и культурные учреждения оставались закрытыми.

Это вызвало недовольство жителей страны, в ряде городов прошли протестные акции.

Десятки музеев и концертных залов в Нидерландах 19 января превратились в парикмахерские и спортивные залы. Таким образом организаторы символической разовой акции показали непонятные правила локдауна.