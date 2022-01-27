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14:26 27.01.2022

Новую транспортную развязку построят в Алматы

транспортная развязка в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы начнется строительство новой транспортной развязки, передает Zakon.kz.

По информации Управления административной полиции, она планируется на пересечении улиц Саина и Монке би, а также будет осуществлена пробивка проспекта Толе би.

Кроме того, в этом году планируется завершить работу по пробивке проспекта Абая, улицы Саина, улицы Ауэзова, по строительству транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и Кульджинского тракта с улицей Бухтарминская, а также сдать в эксплуатацию линию метро протяженностью 3,1 км со станциями «Сарыарка» и «Б. Момышулы».Заместитель начальника Управления административной полиции Болатбек Баятанов

Баятанов отметил, что также планируется завершить капитальный ремонт в микрорайоне Думан протяженностью 30,5 км, завершить строительство дорог в микрорайоне Алгабас, Кайрат и Альмерек на 141 улицах, протяженностью 43,1 км.

В подразделении уточнили, что в истекшем году введена в эксплуатацию транспортная развязка на пересечении проспекта Рыскулова – улицы Емцова.

Оксана Житникова
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