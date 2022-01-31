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20:28 31.01.2022

Какая погода ожидает казахстанцев в феврале

зима Фото: «Казгидромет»
«Казгидромет» предоставил прогноз погоды на месяц, передает Zakon.kz.

Средняя температура воздуха в феврале, на большей части страны, ожидается выше климатической нормы на 1-2°C, это будет связано с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии. На востоке страны влияние холодного антициклона из районов Таймыра и Восточной Сибири обусловит температуру воздуха около климатической нормы.

Количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – на западе, в горных и предгорных регионах юга, юго-востока и востока Казахстана.

В начале первой декады Сибирский антициклон обусловит морозную и преимущественно малоосадочную погоду на большей части Казахстана, а на западе республики, с влиянием западного и южного циклонов, ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра до 15-20 м/с, туман и гололедные явления. Затем, с перемещением циклона в северо-восточном направлении, осадочная и ветреная погода ожидается и на остальной территории страны.

В первой половине первой декады февраля дневные температуры воздуха повысятся на юге и западе Казахстана.

В середине первой декады на севере и в центре страны прогнозируется ослабление морозов ночью от -10...-20°C до -5...-13°C, днем от -5...-15°C до 0...-8°C.

На востоке республики в конце декады температурный фон повысится ночью от -18...-23°C до -12...-17°C, на северо-востоке от -28...-33°C до -20°C, днем от -10...-15°C до -5...-10°C.

Во второй и третьей декадах февраля, с чередованием барических образований, ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (дождь, снег), с порывистым ветром, в северо-западной половине и на западе страны с метелью, на юге в временами с пыльной бурей.

В отдельные дни, с влиянием холодного антициклона из районов Восточной Сибири, предполагается понижение температурного фона:

  • на западе и на северо-западе ночью до -12...-22°C, днем до -3...-10°C;

  • в северной половине ночью до -20...-35°C, днем до -13...-18°C;

  • в южной половине ночью до -8...-15°C, днем до -5...+3°C.

В отдельные дни, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии, прогнозируется повышение температурного фона:

  • на западе ночью до -5...+1°C, днем до +2...+8°C;

  • на северо-западе, севере, в центре и на востоке ночью до -3...-10°C, днем до -6...+3°C;

  • на юге, юго-востоке и на юго-западе ночью до -5...+5°C, днем до +5...+12°C.

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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