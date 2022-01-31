С риском для жизни – несовершеннолетнего водителя оштрафовали в Павлодаре

Как пишет рavlodarnews.kz, в соцсетях распространился ролик, на котором видно, как пассажир «Лады-21703» высунулся из окна по пояс, пока автомобиль двигался на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Лермонтова. Видео заинтересовало павлодарских полицейских.

Стражи порядка установили водителя авто. Им оказался 17-летний молодой человек. Поэтому, кроме протокола по ст. 593 КРКоАП за перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства, также заведено производство по ст. 612 КРКоАП за вождение авто человеком, не имеющим права управления. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Кроме того, нарушитель понесет ответственность по ст. 230 КРКоАП за отсутствие договора обязательного страхования ГПО.

Автомобиль водворен на штрафстоянку.