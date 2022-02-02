11:13 02.02.2022
Курс доллара немного вырос на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,04 тенге (+0,24), передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434-436,5 тенге, евро – 485-492 тенге, рос. рубль – 5,6-5,72 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 февраля.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,34%, составив $88,50 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,40% — до $89,52 за баррель.