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11:13 02.02.2022

Курс доллара немного вырос на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,04 тенге (+0,24), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434-436,5 тенге, евро – 485-492 тенге, рос. рубль – 5,6-5,72 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,34%, составив $88,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,40% — до $89,52 за баррель.

Лариса Черненко
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