Курс доллара немного вырос на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434-436,5 тенге, евро – 485-492 тенге, рос. рубль – 5,6-5,72 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,34%, составив $88,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,40% — до $89,52 за баррель.