Безумцы всех умней – 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла

27 января исполнилось 190 лет со дня рождения автора известного во всем мире как писатель, из-под пера которого вышла сказка «Алиса в Стране чудес». Множественные киноадаптации, сериалы, мультфильмы – и все это вокруг неповторимой Алисы. О ней слышал и стар и млад. Но что известно о самом Льюисе Кэрролле?

1. Льюис Кэрролл – псевдоним автора. Его настоящее имя – Чарльз Лютвидж Доджсон. Писатель перевел их на латынь и получил «Карл Людовик». После чего он снова перевел их на английский, взяв другие аналогии – «Кэрролл Льюис» и поменял их местами.

2. Писатель был известным математиком и опубликовал множество трудов – он написал 11 книг по математике.

3. История об Алисе - автобиографична: он придумал ее во время прогулки с тремя маленькими подружками Лориной, Алисой и Эдит Лидделл. И многое из реальной дружбы с ними отразилось на произведении: зашифрованные имена трех сестер, ежедневное чаепитие в доме Лидделов строго в шесть часов, заикание птицы Додо и многое другое.

4. Нередко по ночам у Кэррола появлялись идеи, потому он изобрел способ писать в темноте. Придуманное им устройство – это карта с 16 квадратными отверстиями, к которой прилагается руководство для пользователя, помогающее вводить стенографический код, состоящий из точек и штрихов.

5. Льюис Кэрролл был замечательным фотографом. Он сделал около 3 тыс. фотографий: портреты детей, знакомых, друзей, а также пейзажи.

6. Писатель принял духовный сан диакона, но священником не стал. Но, будучи диаконом, он мог читать проповеди без работы в приходе.

7. Писатель Ричард Уоллис предположил, что автор Алисы является Джеком Потрошителем. Уоллис аргументировал это тем, что Кэрролл воспитывался в глубоко религиозной семье и потому мог оказаться тем, кто убивал женщин легкого поведения. А также обвинитель выстраивал фразы из произведений Кэрролла в виде «признаний». Хоть Кэррол и спрятал коды и шифры в своих произведениях, теория Уоллиса считается абсурдной.

8. «Алиса в Стране чудес» могла быть сатирой на неевклидову математику. Писатель был консервативным математиком. Есть теории, что приключения Алисы были пародией на зарождавшуюся в то время концептуальную математику, к которой автор относился с насмешкой. Согласно теории Чеширский кот - усиливающаяся абстракция в этой сфере; абсурдность Страны чудес - противостояние «абсурдности» традициям, которое Доджсон видел в своей дисциплине.