Рост экономики отмечен в Жамбылской области

Об этом говорилось на расширенном заседании коллегии под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева.

На совещании, в котором приняли участие заместители акима области, руководители управлений и департаментов, акимы районов и областного центра, сельских округов, были рассмотрены итоги 2021 года и обсуждены задачи на этот год.

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

Благодаря поддержке главы государства обеспечен рост по всем направлениям. Показатели Жамбылской области выше среднереспубликанских. Объем промышленного производства оказался равен 622,5 млрд тенге. Привлечено более 400 млрд инвестиций. Как мы видим, была проделана большая работа. Но в то же время нужно изучить все недочеты и провести урок над ошибками. В соответствии с поручением главы государства на особом контроле будет работа по ликвидации последствий январских событий. Нужно сделать все возможное, чтобы такая ситуация впредь ни в коем случае не повторилась. Необходимо уделять особое внимание вопросам воспитания молодежи, укрепления общественного согласия. Недавно созданный гражданский институт «Общественная приемная» должен работать на результат, – сказала аким области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Заместитель акима области Рустем Даулет сообщил, что в прошлом году введено в эксплуатацию 704,7 тыс. кв. м жилья. Начато строительство 76 многоэтажных жилых домов, из них сдан 41. Кроме того, в рамках проекта «Асарлатып үй салу», инициированного главой региона, в 2020 году для нуждающихся семей было построено 99 домов, в 2021 году – 134 дома.

Нужно ускорить внедрение системы геопортал, составить паспорт каждого населенного пункта. Эти вопросы поднимаются не первый раз. До сих пор нет конкретных результатов. Вопросы использования пастбищ, касающиеся орошения сельхозземель, все еще остаются актуальными, – отметил аким области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Несмотря на то, что в некоторые населенные пункты подведен газ, социальные объекты в селах не обеспечены природным газом. Бердибек Сапарбаев считает, что это говорит о нескоординированности и плохой организации работы.

Для эффективного расходования бюджетных средств необходимо разработать типовую проектно-сметную документацию, – потребовал он.

Глава региона еще раз подчеркнул, что акимам сельских округов, участковым инспекторам полиции необходимо жить в селах, где они работают.

Аким области поручил своевременно и качественно реализовать проекты по очистке ирригационных систем по линии Европейского банка реконструкции и развития. Поручено организовать работу по очистке каналов методом асар. Бердибек Сапарбаев предупредил, что если поручения не будут выполнены в полном объеме, ответственность понесут заместитель, курирующий эту сферу, акимы районов и руководство филиала «Казводхоз».

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Заместитель акима области Даулет Карибек сообщил, что в прошлом году введены в эксплуатацию 22 новые школы, осуществлено строительство пристройки к четырем школам. Кроме того, капитально отремонтировано 16 объектов образования. Построено восемь объектов здравоохранения, проведен капитальный ремонт шести объектов.

Организован комплекс мероприятий по укреплению общественного согласия.

В ходе совещания были заслушаны отчеты руководителей управлений. Отдельно выступили акимы сельских округов, которые отстают по тем или иным показателям.

Секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков отметил необходимость повышения заработной платы работников, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса.

В целом, в прошлом году была проделана масштабная работа. Но нам есть куда стремиться. В этом году необходимо приложить максимум усилий для улучшения макроэкономических показателей. Главная задача – эффективно использовать возможности государственных программ и повышать благосостояние населения. Важно на системной основе принимать меры по созданию новых рабочих мест, своевременно решать социальные вопросы. Особое внимание нужно уделять привлечению инвестиций. Я часто встречаюсь с коллективами крупных предприятий, говорю их руководителям о важности повышения заработной платы работников. Представители малого и среднего бизнеса также должны принять меры по повышению заработной платы своих работников, – отметил аким области.

В заключение глава региона добавил, что вопрос сдерживания роста цен на социально значимые товары находится на контроле, особое внимание уделяется охране общественного порядка и патриотическому воспитанию молодежи.