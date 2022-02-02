Житель Минска ищет родных в Восточном Казахстане

Как сообщает телеканал «Астана», чета военнослужащих забрала мальчика из дома ребенка в Усть-Каменогорске в 1977 году. Семья много переезжала, и мальчик уже и не помнил своего детства в Казахстане.

Мужчина обратился в Центр справочно-библиографической службы библиотеки им. Пушкина.

Может, говорит, у вас есть архив газет, чтобы вы могли посмотреть, в то время это была такая история, может, где-то напечатано. И мы нашли статью, там было написано – «Усыновите моего Сашу». Столько лет, 45 лет прошло, они хранили тайну, и при смерти он признался. Мальчика Сашу зовут Дмитрий, – рассказала руководитель Центра Меруерт Кемешева.

В статье областной газеты сказано, что родная мама мальчика попросила прохожих на вокзале присмотреть за малышом, пока она сходит за вещами. Но больше не вернулась. При мальчике нашли записку с указанием даты, года рождения и просьбой об усыновлении.

Сашу определили в дом малютки, а оттуда его забрала чета военнослужащих из Семипалатинска. Почти сразу они перевелись на Украину и далее в Беларусь. Новые родители назвали мальчика Дмитрием. Его увезли из Казахстана в раннем детстве, поэтому и воспоминаний никаких не осталось, делится мужчина.

Летом вместе с супругой он планирует приехать в Усть-Каменогорск и начать поиски уже лично. Пока Дмитрий собирает семейные и детские фотографии.