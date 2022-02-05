Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане

На юго-западе Жамбылской области синоптики прогнозируют ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. На севере, в горных и предгорных районах области – туман, гололед. В Таразе – туман, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

На большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере и в центре области – туман, гололед, метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный, ночью на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Кызылорде временами гололед, метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области – гололед, туман. Ветер северо-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актау – гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области – туман, гололед, днем низовая метель. Ветер восточный с переходом на западный, в центре и на юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке, в центре Карагандинской области – ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области низовая метель. В Жезказгане днем 6 февраля – низовая метель.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области – туман, гололед. В Уральске – гололед. Ночью и утром туман.

В горных и предгорных районах Туркестанской области – сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области и в предгорных районах, 17-22 м/с, в горных районах и на севере области 25 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более. В Шымкенте днем – сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с. В Туркестане 6 февраля ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.