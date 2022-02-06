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14:53 06.02.2022

Twitter запустил тестирование кнопки «Не нравится»

Тестирование кнопки Не нравится Фото: pixabay
Разработчики Twitter решили расширить аудиторию для тестирования функции отрицательной оценки комментариев, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на одной из официальных страниц разработчиков сервиса.

Новшество появится на сайте Twitter и в мобильном приложении для платформы Android, в то время как ранее доступ к функции был лишь у пользователей операционной системы iOS.

Тестировать так называемые дизлайки Twitter начал в прошлом году. При этом в компании призвали не использовать слово «дизлайк» для обозначения этой функции.

Специалисты отметили, что, несмотря на то, что функция кажется простой, ее внедрение требует взвешенности. Говорится о высказывании неодобрения по отношению друг к другу. Задача же состоит в том, чтобы улучшить качество общения. Предварительные тесты показали, что кнопку неодобрения пользователи нажимали обычно в тех случаях, когда воспринимали твиты как оскорбительные или недопустимые в данных обстоятельствах.

Константин Вноровский
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