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01:18 07.02.2022

Эксперты перечислили характерные для «омикрона» проявления на коже

прием Фото: Zakon.kz
Британские ученые утверждают, что даже при бессимптомной форме «омикрон-штамма» на коже пациентов коронавирус может проявляться в виде различных высыпаний, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, исследования проводились несколько месяцев. Разработчики создали приложение, которое отслеживает состояние зараженных на территории Великобритании. В итоге ученые выяснили, что для «омикрона» характерно покраснение пальцев ног, иногда с сыпью, волдырями и отеком.

Кроме того, среди симптомов отмечают потрескавшиеся и воспаленные губы, сухость кожи, доходящая до экземы и зуда в области шеи и грудной клетки. Нередки внешние признаки потницы, которые чаще всего проявляются при коронавирусе на сгибах рук и ног. Такого рода сыпь может беспокоить неделями. Также среди кожных проявлений «омикрона» врачи называют сыпь, аналогичную крапивнице с выпуклыми бугорками, и сыпь, напоминающую обморожение - небольшие пятна красного или пурпурного цвета, тоже с выпуклостями, но не зудящие, утверждают эксперты.

Елена Беляева
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