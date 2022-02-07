Эксперты перечислили характерные для «омикрона» проявления на коже

Как пишет rg.ru, исследования проводились несколько месяцев. Разработчики создали приложение, которое отслеживает состояние зараженных на территории Великобритании. В итоге ученые выяснили, что для «омикрона» характерно покраснение пальцев ног, иногда с сыпью, волдырями и отеком.

Кроме того, среди симптомов отмечают потрескавшиеся и воспаленные губы, сухость кожи, доходящая до экземы и зуда в области шеи и грудной клетки. Нередки внешние признаки потницы, которые чаще всего проявляются при коронавирусе на сгибах рук и ног. Такого рода сыпь может беспокоить неделями. Также среди кожных проявлений «омикрона» врачи называют сыпь, аналогичную крапивнице с выпуклыми бугорками, и сыпь, напоминающую обморожение - небольшие пятна красного или пурпурного цвета, тоже с выпуклостями, но не зудящие, утверждают эксперты.