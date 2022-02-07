Советы юриста: угрожают в соцсетях — что делать?

Некий мужчина посредством мессенджеров, сообщений и звонков оскорбляет меня и распространяет про меня ложную информацию в соцсетях и моим знакомым, начальству и друзьям. Угрожает мне. Вымогает деньги. В общем, кибербуллинг и сталкеризм. Не могли бы вы мне посоветовать, что с этим делать? – с таким вопросом обратилась казахстанка к специалистам.

По мнению юристов, в данном случае можно обратиться за защитой своих прав и интересов в уголовном, гражданском и административном порядке.

Защита прав в уголовном порядке

В данном случае имеется состав преступления, предусмотренного ст. 194 Уголовного кодекса РК, «Вымогательство», которое подразумевает требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего. Специалисты юридической клиники КИМЭП

По мнению юристов, для привлечения виновника к уголовной ответственности необходимо в ближайшем отделении полиции написать заявление для возбуждения уголовного дела.

При этом заявление физического лица об уголовном правонарушении может быть устным или письменным, либо в форме электронного документа. Рекомендуется использовать два последних варианта.

Защита прав в гражданском порядке

Согласно ст. 143 Гражданского кодекса РК, гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных этим распространением.

Для истребования морального вреда необходимо обратиться с исковым заявлением в суд по месту жительства ответчика.

Однако, отмечают юристы, в исковом заявлении должна быть указана информация об ответчике, включающая: фамилию, имя, отчество, место жительства и т.д. Таким образом, для истребования морального вреда обладание сведениями о распространителе информации является обязательным.

Защита прав в административном порядке

Согласно ст. 73-3 КОАП, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, является клеветой. Что дает возможность обратиться в административном порядке для привлечения мужчины к ответственности.

Основанием для возбуждения административной процедуры может быть обращение.

Обращение должно быть в следующей форме:

в письменной форме в департамент полиции;

путем онлайн-подачи в системе «Правительство для граждан» (egov.kz).

При этом в обращении должны быть указаны: