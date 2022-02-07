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18:25 07.02.2022

Штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана объявили синоптики

Штормовое предупреждение 8 февраля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют 8 февраля туманную погоду и гололед в четырех областях Казахстана. В Алматы коммунальные службы очистили снег с дорог и тротуаров, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 7 февраля возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны. 8 февраля на юге области синоптики прогнозируют туман.

На севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области – гололед, туман. В Кызылорде временами – туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман, гололед. Такие же природные явления прогнозируют в Шымкенте и Туркестане.

Кроме этого, в управлении жилищной политики Алматы сообщили о проведенной работе по уборке снега.

7 февраля с 02:00 в Алматы началось выпадение мокрого снега. В городе выпало 8-10 см снега, в предгорных и горных районах – 15-20 см. Для улучшения состояния дорог использовано 2120 тонн противогололедных материалов.

По состоянию на 17:00 работники коммунальных служб вывезли 2720 кубометров снега. В уборке снега было задействовано 611 единиц техники, 205 пескоразбрасывателей и 1665 дорожных рабочих.

Данияр Кунафин
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