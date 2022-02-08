В России ребенок погиб во время катания с горки

Как пишет rg.ru, очевидцы рассказали, что 13-летняя девочка, пытаясь затормозить, несколько раз перевернулась.

В итоге она была доставлена в хирургическое отделение Провиденской районной больницы в состоянии комы. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Через несколько часов после госпитализации ребенок скончался, не приходя в сознание.

По факту происшествия прокуратура начала проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест для отдыха детей.