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Законодательство РК
11:55 08.02.2022

Смаилов: Правительство не допустит унижения языкового и этнических признаков

противодействие экстремизму Фото: pixabay
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства заявил, что работа по профилактике экстремизма будет продолжена. Кроме того, будут приняты меры по недопущению унижения достоинства языкового признака, передает корреспондент Zakon.kz.
В сфере религии и межэтнических отношений продолжится работа по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в интернет-пространстве, в особенности среди молодежи. Будет реализован комплекс мер по недопущению любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Глава правительства также сообщил, что в целях популяризации изучения государственного языка и воспитания патриотизма появятся просветительские и социальные проекты.

Напомним, в Нур-Султане проходит расширенное заседание правительства под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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