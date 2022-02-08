11:55 08.02.2022
Смаилов: Правительство не допустит унижения языкового и этнических признаков
Фото: pixabay
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства заявил, что работа по профилактике экстремизма будет продолжена. Кроме того, будут приняты меры по недопущению унижения достоинства языкового признака, передает корреспондент Zakon.kz.
В сфере религии и межэтнических отношений продолжится работа по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в интернет-пространстве, в особенности среди молодежи. Будет реализован комплекс мер по недопущению любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
Глава правительства также сообщил, что в целях популяризации изучения государственного языка и воспитания патриотизма появятся просветительские и социальные проекты.
Напомним, в Нур-Султане проходит расширенное заседание правительства под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Токаев: Январские события в корне изменили нашу жизнь
Новость по теме