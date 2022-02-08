Смаилов: Правительство не допустит унижения языкового и этнических признаков

В сфере религии и межэтнических отношений продолжится работа по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в интернет-пространстве, в особенности среди молодежи. Будет реализован комплекс мер по недопущению любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Глава правительства также сообщил, что в целях популяризации изучения государственного языка и воспитания патриотизма появятся просветительские и социальные проекты.

Напомним, в Нур-Султане проходит расширенное заседание правительства под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.