Советы юриста: что делать, если не вернули деньги при расторжении договора о покупке

Было оформлено соглашение о расторжении договора купли-продажи. По договору продавец обязался вернуть денежные средства в течение трех месяцев. Но возврата не было, что делать в этом случае? – задал вопрос казахстанец.

По словам юристов, вернуть деньги в данном случае можно двумя способами.

Во-первых, можно подать иск о возмещении ущерба в суд. Во-вторых, – пойти к частному нотариусу и оформить исполнительную надпись. Специалисты юридической клиники Каспийский

Как пояснили юристы, исполнительная надпись – это распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной денежной суммы или истребования движимого имущества.

Раньше эта операция не входила в компетенцию нотариусов, но с недавнего времени суд переложил некоторые свои полномочия на нотариусов.

Необходимо выбрать один из названных вариантов.

Согласно первому варианту, нужно обратиться в суд с исковым заявлением.

Прежде всего, нужно составить претензию в письменной форме, она должна содержать конкретные документально подтвержденные обстоятельства, послужившие основанием для предъявления претензии. Также нужно указать ссылку на соответствующие нормативные акты, конкретные требования заявителя, сумму претензии и ее расчет. Если претензия содержит денежные требования, предупреждение о том, что в случае неудовлетворения поставщиком претензии или неполучения ответа к указанному сроку получатель обратится с соответствующим исковым заявлением в суд. Специалисты юридической клиники Каспийский

Суд рассмотрит данное дело в течение двух месяцев и вынесет решение. В данном случае можно запросить не только денежную сумму, но и неустойку, которая должна была быть учтена в договоре купли-продажи, в связи с тем, что срок выплаты был пропущен.

Если же действовать по второму варианту, то необходимо вначале составить претензию, которую также нужно оформить письменно. Претензия должна содержать конкретные документально подтвержденные обстоятельства, послужившие основанием для ее предъявления, а также ссылки на соответствующие нормативные акты, конкретные требования заявителя, сумму претензии и ее расчет.

Если претензия содержит денежные требования, – предупреждение о том, что в случае неудовлетворения поставщиком претензии или неполучения ответа к указанному сроку получатель обратится с соответствующим исковым заявлением в суд.

В случае неполучения ответа от должника в установленный срок нужно обратиться к частному нотариусу и оформить исполнительную надпись.

После совершения исполнительной надписи нотариус не позднее следующего рабочего дня вручает или направляет ее копию должнику по адресу электронной почты или по известному месту жительства (нахождения) или регистрации должника с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.

В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения адресату, получателю или в связи с отказом в его принятии, копия исполнительной надписи считается направленной надлежащим образом.