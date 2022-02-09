114 ДТП зарегистрировали за сутки в Алматы

Как сообщили в городском департаменте полиции, 114 ДТП произошло с 00:00 8 февраля по 00:00 9 февраля, в 16 из них пострадали 26 человек.

114 ДТП за сутки - почти в два раза больше, чем обычно. Причина аварий - ухудшение погодных условий. Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

Рано утром 8 февраля Алматы накрыл густой туман. Из-за гололеда в городе произошли массовые ДТП, в связи с чем полиция обратилась к водителям, а ДЧС попросил автовладельцев и пешеходов быть внимательнее.

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С полудня 9 февраля в Алматы начался снегопад, в связи с чем власти мегаполиса обратились к автолюбителям и пешеходам с просьбой соблюдать меры предосторожности.