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17:44 09.02.2022

114 ДТП зарегистрировали за сутки в Алматы

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В Алматы за прошедшие сутки полицейские зарегистрировали 114 дорожно-транспортных происшествий. Причина - ухудшение погодных условий, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском департаменте полиции, 114 ДТП произошло с 00:00 8 февраля по 00:00 9 февраля, в 16 из них пострадали 26 человек.

114 ДТП за сутки - почти в два раза больше, чем обычно. Причина аварий - ухудшение погодных условий.Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

Рано утром 8 февраля Алматы накрыл густой туман. Из-за гололеда в городе произошли массовые ДТП, в связи с чем полиция обратилась к водителям, а ДЧС попросил автовладельцев и пешеходов быть внимательнее.

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С полудня 9 февраля в Алматы начался снегопад, в связи с чем власти мегаполиса обратились к автолюбителям и пешеходам с просьбой соблюдать меры предосторожности.

Динара Халдарова
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