12:47 10.02.2022
«Жизнерадостный скелетик»: комментаторы осудили Полину Гагарину за худобу
Фото: instagram.com/gagara1987
Российская певица Полина Гагарина опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах. Однако публикации вызвали неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы поспешили сообщить артистке, что она «слишком худая».
Тело как у подростка.
Что-то уж очень худая. начинайте кушать.
Вам бы чуть-чуть набрать вес.
Очень жаль, но похоже, пора лечить. Прекрасная певица, красивая женщина, но меры в диетах не знает.
Полина, вы классная!!! Но… хочется есть мне, глядя на вас.
Отличная певица, хорошая мама, но очень худая, немножко можно прибавить в боках, – отмечено в комментариях.
Другие же заявили о достоинствах фигуры.
Какая фигура! Полина, ослепительное фото.
Красивая фигурка и сама прелесть.
Тело шикарное. В вас все так гармонично. Приятно смотреть.
Хочу такую же фигурку.
Фигура просто огонь, – написали восторженные фанаты.