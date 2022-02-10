«Жизнерадостный скелетик»: комментаторы осудили Полину Гагарину за худобу

Тело как у подростка.

Что-то уж очень худая. начинайте кушать.

Вам бы чуть-чуть набрать вес.

Очень жаль, но похоже, пора лечить. Прекрасная певица, красивая женщина, но меры в диетах не знает.

Полина, вы классная!!! Но… хочется есть мне, глядя на вас.