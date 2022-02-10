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Законодательство РК
12:47 10.02.2022

«Жизнерадостный скелетик»: комментаторы осудили Полину Гагарину за худобу

комментаторы Фото: instagram.com/gagara1987
Российская певица Полина Гагарина опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах. Однако публикации вызвали неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы поспешили сообщить артистке, что она «слишком худая».

    • Тело как у подростка.

    • Что-то уж очень худая. начинайте кушать.

    • Вам бы чуть-чуть набрать вес.

    • Очень жаль, но похоже, пора лечить. Прекрасная певица, красивая женщина, но меры в диетах не знает.

    • Полина, вы классная!!! Но… хочется есть мне, глядя на вас.

    • Отличная певица, хорошая мама, но очень худая, немножко можно прибавить в боках, – отмечено в комментариях.

Другие же заявили о достоинствах фигуры.

Анастасия Московчук
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