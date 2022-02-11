Ограбление женщины возле ночного клуба в Усть-Каменогорске попало на видео

Инцидент произошел 25 января около 02:30 в Усть-Каменогорске.

В дежурную часть Иртышского ОП Управления полиции Усть-Каменогорска обратилась 44-летняя местная жительница, которая рассказала, что перед одним из ночных клубов города мужчина, вырвав из рук пакет, где был кошелек с деньгами, убежал в неизвестном направлении. Пресс-служба ДП ВКО

Благодаря данным с видеокамер патрульным нарядом был установлен подозреваемый. Им оказался 35-летний безработный житель областного центра.

Мужчина был задержан, однако часть денег он успел потратить.

На момент задержания злоумышленник находился в алкогольном опьянении средней степени. Задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты частично. Пресс-служба ДП ВКО

В ходе разбирательств полицейские выяснили, что потерпевшая и задержанный мужчина познакомились в увеселительном заведении.