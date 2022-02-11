14:04 11.02.2022
Ограбление женщины возле ночного клуба в Усть-Каменогорске попало на видео
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Женщина в тот вечер познакомилась с мужчиной, провела время с ним в клубе, но, выходя из ночного заведения, он вырвал у новой знакомой пакет с деньгами и сбежал, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 25 января около 02:30 в Усть-Каменогорске.
В дежурную часть Иртышского ОП Управления полиции Усть-Каменогорска обратилась 44-летняя местная жительница, которая рассказала, что перед одним из ночных клубов города мужчина, вырвав из рук пакет, где был кошелек с деньгами, убежал в неизвестном направлении. Пресс-служба ДП ВКО
Благодаря данным с видеокамер патрульным нарядом был установлен подозреваемый. Им оказался 35-летний безработный житель областного центра.
Мужчина был задержан, однако часть денег он успел потратить.
На момент задержания злоумышленник находился в алкогольном опьянении средней степени. Задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты частично. Пресс-служба ДП ВКО
В ходе разбирательств полицейские выяснили, что потерпевшая и задержанный мужчина познакомились в увеселительном заведении.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 191 ч. 1 УК РК «Грабеж», мужчине грозит лишение свободы до четырех лет.Пресс-служба ДП ВКО