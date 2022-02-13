Супербоул в США: 6,5 млн долларов за полминуты рекламы

В финале главного спортивного события США сыграют «Лос-Анджелес Рэмс» и «Цинциннати Бенгалс». Однако спортивный аспект уходит на второй план при упоминании Супербоула. По традиции крупные компании выделяют большие бюджеты на это мероприятие.

Всего 30 секунд рекламы обойдутся рекламодателям в 6,5 млн долларов. Такая сумма оправдана, так как аудитория мероприятия насчитывает порядка 100 млн человек. Компании приглашают звезд кино и шоу-бизнеса, чтобы завоевать внимание и «кошельки» зрителей.

Перед началом Супербоула в Сети уже опубликовали несколько коммерческих видео.

Автопроизводитель General Motors снял ролик с Доктором Зло, роль которого исполнил Майк Майерс.

Amazon показала, что бы могло быть, если бы умные колонки могли читать мысли. В ролике снялась Скарлетт Йоханссон.

Телекоммуникационная компания Verizon Communications пригласила Джима Керри, где он вернулся в амплуа кабельщика из одноименного фильма 1996 года.

Японская e-commerce компания Rakuten опубликовала тизер своего полного ролика, который будет показан на самих играх Супербоула. В тизер-ролике снимается актриса Ханна Уэддингем, известная по роли Септы Юнеллы из телесериала «Игра Престолов».

Среди компаний, выкупивших эфирное время, имеются производители электрокроссоверов, IT-гиганты, производители чипсов и фастфуда, платформа для торговли криптовалюты и другие.