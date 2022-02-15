Трехлетнюю внучку бабушка забыла в автобусе в Петропавловске

Как отмечает пресс-служба Департамента полиции СКО, маленькая девочка больше часа провела в полицейском подразделении в Петропавловске. Малышку привел водитель маршрутного автобуса, обнаруживший ребенка в салоне к концу своего маршрута.

Информацию о найденной девочке полицейский передал в Центр оперативного управления УП города Петропавловска.

Она сразу пошла ко мне на руки и перестала плакать. Мы купили ей сладости. Кроме имени мамы, она ничего не смогла рассказать, – говорит участковый инспектор.

Фото: пресс-служба ДП СКО

С заявлением о пропаже ребенка никто не обращался. Сотрудники ЦОУ быстро ориентировали все полицейские подразделения, личный состав городского управления полиции.

Тем временем жительница областного центра, обнаружив пропажу дочери, начала собственные поиски. Обратившейся в ближайшее полицейское подразделение в районе Береке маме малышки сообщили, что ребенок находится с их коллегами в модуле на другом конце города. По фотографиям мама узнала свою дочь.

Это как страшный сон. Как будто бы не со мной это происходило. Я растерялась, металась по улицам, не знала куда бежать. За это время какие только мысли не пришли мне в голову. Я думала, вдруг она замерзла на улице. Когда полицейский мне сказал, что моя девочка находится с его коллегами и с ней все хорошо, я расплакалась еще больше. Так быстро, так слаженно. Какое счастье, что нас защищают такие люди, – рассказывает мама девочки.

Позже выяснилось, что малышка вместе с бабушкой уснула в маршрутном автобусе. В какой-то момент пенсионерке стало плохо, и она даже не помнит, как вышла из автобуса и дошла до дома.