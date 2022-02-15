Hyundai Trans Kazakhstan вышел на полную мощность за два года

Сейчас на Hyundai Trans Kazakhstan полным ходом идет установка нового оборудования. Оно предназначено для мелкоузлового производства мирового бестселлера Hyundai Tucson. Старт серийного производства намечен на март 2022 года. Завод будет выпускать 6 тыс. Hyundai Tucson в год.

Фото: Hyundai Trans Kazakhstan

Производство методом сварки и окраски модели Hyundai Tucson даст нам возможность увеличить казахстанскую долю производства. К концу 2022-го – началу 2023 года мы планируем довести объем операций мелкоузловым методом до 25-30%, что позволит развивать производство компонентов. Бекнур Несипбаев, генеральный директор «Астана Моторс»

Фото: Hyundai Trans Kazakhstan

«Астана Моторс» начала строительство завода Hyundai Trans Kazakhstan в апреле 2019 года, а уже в октябре 2020 года состоялся полноценный запуск предприятия. Общий объем инвестиций в проект составил более 28 млрд тенге. При этом налоговые отчисления в бюджет страны за 2021 год достигли 9,4 млрд тенге. В 2021 году на Hyundai Trans Kazakhstan было произведено 26 тыс. автомобилей. В 2022 году завод выйдет на полную производственную мощность – 45 тыс. автомобилей ежегодно.

Сегодня предприятие выпускает семь моделей Hyundai – Accent, Elantra, Sonata, Creta, Tucson, Santa Fe, Palisade. За первый год работы специалисты завода освоили 1300 технологических операций по стандартам Hyundai Motor Company.

Фото: Hyundai Trans Kazakhstan

Как сообщил Бекнур Несипбаев, сейчас «Астана Моторс» рассматривает вопрос о строительстве завода по производству компонентов для автомобилей. Компания подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Youngsan Glonet (Южная Корея), которая является аккредитованным поставщиком для заводов Hyundai. Согласно меморандуму, в Казахстане будет создано совместное предприятие по производству автомобильных сидений.

В перспективе в индустриальной зоне Алматы будет создан кластер предприятий вокруг завода Hyundai Trans Kazakhstan. Предполагается, что кооперация его участников и взаимная конкуренция предприятий даст импульс развитию экономики страны, созданию новых рабочих мест, с подготовкой профессиональных кадров в сфере машиностроения.

Сегодня на заводе Hyundai Trans Kazakhstan работают порядка 700 человек. Сотрудники предприятия на регулярной основе повышают квалификацию.