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18:40 16.02.2022

Власти Таиланда решили переименовать столицу

Таиланд Фото: pixabay
Королевский ученый совет Таиланда сообщил о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, что в переводе означает Святопрестольный великий град, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, Совет обновил в словаре международных географических названий написание стран, территорий, административных зон и столиц. Подчеркивается, что новое название будет принято после проверки специальным комитетом. Отмечается, что старое наименование столицы также можно использовать. Оно будет указываться в скобках рядом с основным.

Английское наименование Бангкок стало официальным названием столицы Таиланда в ноябре 2001 года. До этого времени официальное название на тайском языке всегда звучало как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Елена Беляева
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