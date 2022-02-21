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09:55 21.02.2022

Казахстанский теннисист Александр Недовесов уступил в финале ATP 250

Теннис Финал USA Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Недовесов с Айсамом-уль-Хак Куреши из Пакистана проиграли в решающем матче парного разряда турнира категории ATP 250 в Делрэй-Бич (США), сообщает Zakon.kz.

В финальной схватке казахстано-пакистанский дуэт проиграл первым сеяным этих соревнований – Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльену Ройеру (Нидерланды). Упорный поединок продлился почти два часа (три сета) – 6:2, 6:7 (5:7), 10:4.

Хорошо проявил себя на прошедших выходных лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, который сумел одержать две победы в квалификационном раунде ATP 500 в Дубае. Первая ракетка Казахстана отличился в парном разряде, завоевав путевку в основную сетку турнира.

Теннис Пары Финал

Фото: ktf.kz

Полуфинал квалификации:

А. Бублик / А. Челикбилек (Турция) – Д. Эванс / К. Скупски (Англия) 7:5, 4:6, 10:6.

Финал квалификации:

А. Бублик / А. Челикбилек – Я.Л. Штруфф (Германия) / Й. Эрлих (Израиль) 7:5, 4:6, 10:6.

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