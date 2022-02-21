Советы юриста: родитель не платит вовремя алименты – требуйте неустойку

По словам юриста, неустойка будет являться компенсацией за просрочку платежей.

Кодекс «О браке ( супружестве) и семье гласит, что при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, или лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Председатель Алматинского филиала ПЮК «Adilzanger» Жанетта Камелева

Она добавила, что получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица все причиненные просрочкой исполнения обязанности по уплате алиментов убытки в части, не покрытой неустойкой.

Юрист отметила, что если один из родителей не платит алименты, то несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами.

Как получить алименты на свое содержание

Жанетта Камелева также рассказала, кто и в каких случаях имеет право на получение алиментов на свое содержание.

К таковым относятся:

бывшая супруга в период беременности и до достижения общим ребенком трехлетнего возраста; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае определения общему ребенку-инвалиду по достижении им возраста восемнадцати лет I - II группы инвалидности; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака.

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после расторжения брака могут быть определены соглашением между бывшими супругами либо судом.

По словам юриста, требовать алименты можно даже при отсутствии дохода.

Даже если у должника нет официальной работы и дохода или он их скрывает, платить алименты все равно придется. Алименты взыскиваются со среднемесячной заработной платы. Жанетта Камелева

Кроме того, можно ограничить действие водительских прав должника, для этого нужно обратиться в суд.

Ограничение в водительских правах несет за собой запрет на вождение автомобиля. В случае злостного уклонения от выплаты алиментов законодательством предусмотрено право на лишение родительских прав, пояснила специалист.

Важно также знать, что лишение родительских прав сохраняет обязанность должника платить алименты.