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11:13 21.02.2022

В российской Cуперлиге по футзалу состоялось казахстанское дерби

Футзал Суперлига России Фото: instagram/sportclubkprf
В российском чемпионате по футзалу прошли два матча между мини-футбольными клубами КПРФ и «Динамо-Самара». Ведущими игроками данных клубов являются представители казахстанской сборной Дуглас Жуниор и Арноль Кнауб, сообщает Zakon.kz.

Мини-футбольный клуб КПРФ в обеих встречах был сильнее самарского клуба на домашней арене.

Первый поединок завершился успехом москвичей со счетом 4:1. Одним из героев этого матча стал Дуглас, который перехватывал и раздавал идеальные передачи.

Как отметили после игры, он стал настоящим дирижером московской дружины. С паса Дугласа были забиты два мяча.

КПРФ и во второй игре обыграл «Динамо-Самара», но уже с более крупным счетом – 6:3.

Московская команда завершила домашний тур со стопроцентным показателем и обходит в турнирной таблице «Синару».

Как раз с клубом из Екатеринбурга предстоит сыграть москвичам на выезде в следующем туре, 25 и 26 февраля.

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